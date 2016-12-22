"Тоттенхэм" сохранил основного вратаря до 2022 года
Уго Льорис выступает за лондонский клуб с 2012 года
Лондонский "Тоттенхэм" подписал новый контракт с французским вратарем Уго Льорисом, сообщает официальный твиттер клуба.
Новое соглашение между клубом и голкипером будет действовать до лета 2022 года.
29-летний Льорис выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года, провел за клуб 173 матча. Ранее играл за "Ниццу" и "Лион". На родине он стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции.
За сборную Франции сыграл 85 матчей. На Евро-2016 дошел с командой до финала, где уступил Португалии (0:1).
Ориентировочная стоимость Льориса составляет 24 миллиона евро.
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