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Трамп анонсировал встречу с главами разведслужб из-за хакерских атак http://www.segodnya.ua/img/article/7845/47_main.1483060317.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/47_tn.1483060317.jpg Мир По его словам, встреча произойдет на следующей неделе

Трамп анонсировал встречу с главами разведслужб из-за хакерских атак

Сегодня, 03:07

По его словам, встреча произойдет на следующей неделе

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главами разведслужб, в связи с обвинениями России в кибератаках из-за чего против страны были введены новые санкции. Он уточнил, что встреча произойдет на будущей неделе.

Об этом сообщает агентство AFP, передает телеканал "112 Украина".

В то же время Трамп отметил, что "сейчас время для нашей страны двигаться к большему, к лучшим вещам".

Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак.
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