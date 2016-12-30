Трамп анонсировал встречу с главами разведслужб из-за хакерских атак

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главами разведслужб, в связи с обвинениями России в кибератаках из-за чего против страны были введены новые санкции. Он уточнил, что встреча произойдет на будущей неделе.

Об этом сообщает агентство AFP, передает телеканал "112 Украина".

В то же время Трамп отметил, что "сейчас время для нашей страны двигаться к большему, к лучшим вещам".

Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак.