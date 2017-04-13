Трамп больше не считает НАТО устаревшей организацией

Сегодня, 16:20

Президент США отметил, что провел с генсеком Альянса продуктивное обсуждение вопроса об усилении роли НАТО в борьбе с терроризмом

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что больше не считает Организацию Североатлантического договора (НАТО) устаревшей организацией. Об этом он сказал в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент США отметил, что провел с генсеком Альянса продуктивное обсуждение вопроса об усилении роли НАТО в борьбе с терроризмом.

"Я жаловался некоторое время назад, но они внесли изменения, и теперь они борются с терроризмом. Я говорил, что организация была устаревшей. Она больше не является устаревшей", – отметил Трамп.

Также он выразил надежду, что Альянс будет играть активную роль в поддержке иракских партнеров в противостоянии с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Каждое поколение прилагало усилия, чтобы адаптировать альянс НАТО для решения проблем своего времени. И во время моего визита в Брюссель этой весной, который я ожидаю с большим нетерпением, мы будем сотрудничать, чтобы поступить так же. Мы не должны оказаться в ловушке уставшего мышления, которое присуще многим, а должны применить новые решения, чтобы ответить на новые вызовы", – подчеркнул Трамп.

Также он заявил, что, преодолевая общие вызовы, необходимо обеспечить, чтобы "члены НАТО выполняли свои финансовые обязательства и выплачивали то, что задолжали".

Президент США в очередной раз подчеркнул, что многие члены Альянса не выделяют необходимые 2% ВВП на оборону.

"Если другие страны будут платить свою справедливую долю вместо того, чтобы полагаться на Соединенные Штаты, и покроют разницу, мы будем более защищенными, и наше партнерство станет сильнее", – заявил Трамп.
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УНИАН

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