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Трамп: Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив http://www.segodnya.ua/img/article/7873/86_main.1484153690.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/86_tn.1484153690.jpg Мир Избранный президент США также прокомментировал хакерскую атаку на сервера Демократической партии

Трамп: Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив

Сегодня, 18:54

Избранный президент США также прокомментировал хакерскую атаку на сервера Демократической партии

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп опроверг любую информацию, полученную СМИ относительно секретного доклада разведывательных спецслужб Америки относительно кибератак со стороны России.

Об этом Трамп заявил в ходе пресс-конференции, которую он собрал сегодня, 11 января.

По словам Трампа, атака на сервера Демократической партии, из какой бы страны она не исходила, показывает только прорехи в кибербезопасности партии.

Кроме того, избранный президент США прокомментировал свои будущие взаимоотношения с Россией в свете докладов о контролируемых руководством РФ кибератаках, в том числе о том, что такие кибератаки могли иметь значение в предвыбоной кампании в США.

"Если Путину (президенту РФ Владимиру Путину – Ред.) нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив, а не пассив", – заявил Трамп, добавив, что он не будет "менее жетским" по отношению к Путину, чем была бы на президентском посту Хилари Клинтон.

Напомним, 29 декабря США расширили санкции против России в ответ на хакерские атаки, проведенные в середине июня: по версии Белого дома российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, в том числе получив доступ к информации о новоизбранном президенте Дональде Трампе. США объявили персонами нон-грата 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, они уже покинули страну.

Также обнародованные Минфином США санкции касаются шести человек и пяти ведомств, в том числе и ФСБ России.

Кроме того, предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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