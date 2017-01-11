Трамп: Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив
Избранный президент США также прокомментировал хакерскую атаку на сервера Демократической партии
Избранный президент США Дональд Трамп опроверг любую информацию, полученную СМИ относительно секретного доклада разведывательных спецслужб Америки относительно кибератак со стороны России.
Об этом Трамп заявил в ходе пресс-конференции, которую он собрал сегодня, 11 января.
По словам Трампа, атака на сервера Демократической партии, из какой бы страны она не исходила, показывает только прорехи в кибербезопасности партии.
Кроме того, избранный президент США прокомментировал свои будущие взаимоотношения с Россией в свете докладов о контролируемых руководством РФ кибератаках, в том числе о том, что такие кибератаки могли иметь значение в предвыбоной кампании в США.
"Если Путину (президенту РФ Владимиру Путину – Ред.) нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив, а не пассив", – заявил Трамп, добавив, что он не будет "менее жетским" по отношению к Путину, чем была бы на президентском посту Хилари Клинтон.
Напомним, 29 декабря США расширили санкции против России в ответ на хакерские атаки, проведенные в середине июня: по версии Белого дома российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, в том числе получив доступ к информации о новоизбранном президенте Дональде Трампе. США объявили персонами нон-грата 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, они уже покинули страну.
Также обнародованные Минфином США санкции касаются шести человек и пяти ведомств, в том числе и ФСБ России.
Кроме того, предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине.
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