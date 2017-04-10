Трамп готов к дальнейшим военным действиям в Сирии – советник

Макмастер также дал понять, что Трамп хочет ответа на действия Асада от всего мира, включая ответ от союзников Асада – России и Ирана

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер оставляет открытой возможность того, что Трамп готов к дальнейшим военным действиям в Сирии, но, по его словам, Трамп стремится к "политическому решению" сирийского кризиса. Об этом Макмастер заявил в своем интервью для Fox News, передает "Украинская правда".

"Мы должны сделать все от нас зависящее", – сказал Макмастер.

"Нам требуется определенного вида политическое решение для этой очень сложной проблемы", – добавил он.

Макмастер также дал понять, что Трамп хочет ответа на действия Асада от всего мира, включая ответ от союзников Асада – России и Ирана.

Он также заявил в своем интервью, что администрация будет пытаться одновременно поменять Асада и уничтожить ИГИЛ.

Напомним, американские эсминцы USS Porter и USS Ross прошлой неделе выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку сил Башара Асада на этой неделе.

"Это первый раз, когда США действовали в ответ на зверства режима Асада", – прокомментировал Макмастер.

"Президент примет решение, которое, по его мнению, будет лучше для американского народа", – добавил он.

Ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер призывает Россию пересмотреть свою поддержку президента Сирии Башара Асада.