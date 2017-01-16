Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп готов отменить антироссийские санкции в обмен на сокращение РФ ядерного арсенала http://www.segodnya.ua/img/article/7884/62_main.1484525801.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/62_tn.1484525801.jpg Мир Избранный президент США сказал, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и Меркель

Трамп готов отменить антироссийские санкции в обмен на сокращение РФ ядерного арсенала

Сегодня, 02:14

Избранный президент США сказал, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и Меркель

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Об этом сообщает "Русская служба BBC".

"Против России введены санкции – давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкцией, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют", – процитировало издание текст интервью. 

Трамп сказал, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться.

Он заявил, что всего через несколько недель после вступления на свой пост предложит Великобритании "справедливую" сделку, чтобы сделать выход страны из ЕС "великим делом". Он также пригласил премьер-министра страны Терезу Мэй сразу же после своего вступления в должность посетить Белый дом.

Трамп полагает, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать ЕС, так как Евросоюзу большой ущерб нанес миграционный кризис.

Он также обещал укрепить границы США, в том числе путем ограничений на въезд европейцев, а также жесткой проверки всех въезжающих в США выходцев из стран, где распространен исламский терроризм.

Трамп также раскритиковал внешнюю политику США, заявив, что решение о вторжение в Ирак, вероятно, является худшим решением в истории страны, а дела в Афганистане также идут достаточно плохо.

Напомним, избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией.

Ранее, The Sunday Times, со ссылкой на информированные источники сообщила, что Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике. По информации издания, главной темой встречи должно было стать вопрос сокращения ядерного вооружения.

Позже, агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщило, что команда Трампа опровергла встречу с Путиным. Информацию о возможной встрече в столице Исландии – Рекьявике один из собеседников агентство назвал "выдумкой". Другой также сказал, что изложенные в ней факты не соответствуют действительности. 
США, президент, ЕС, сокращение, Меркель, трамп, страны, санкции, рф, деятельность, президент США

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп готов отменить антироссийские санкции в обмен на сокращение РФ ядерного арсенала". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп не будет сразу отменять санкции против России

14 Января, 09:57

Все будет зависеть от будущих отношения Вашингтона и Москвы, отметил будущий президент

Мир

Венесуэла раскрититиковала санкции США против России. Фото: AFP

Венесуэла вступилась за Россию и сделала выговор Обаме

14 Января, 03:51

Правительство страны вступило "категорически против" решения Белого дома о продлении санкций против РФ

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Обама продлил санкции против РФ до марта 2018 года

14 Января, 02:23

Срок действий введенных еще в 2014 году санкций истекал в марте нынешнего года

Мир

Христя Фриланд. Фото: Facebook

Канада не намерена отменять санкции против России - Фриланд

14 Января, 00:02

Новая глава Фриланд заверила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции

Политика

Александр Ткачев. Фото: agromh.com

Российский министр летит в Берлин в обход санкций

13 Января, 16:18

Как сообщается, Ткачев прибудет в Берлин 22 января и будет гостем министерства иностранных дел Германии

Мир

Антироссийские санкции не особо беспокоят ЕС. Фото: AFP

В Еврокомиссии пояснили, влияют ли санкции против РФ на экономику ЕС

13 Января, 15:09

Европейцев не сильно беспокоят антироссийские санкции, от которых экономика России терпит крах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.