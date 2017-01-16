Трамп готов отменить антироссийские санкции в обмен на сокращение РФ ядерного арсенала

Избранный президент США сказал, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и Меркель

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Об этом сообщает "Русская служба BBC".

"Против России введены санкции – давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкцией, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют", – процитировало издание текст интервью.

Трамп сказал, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться.

Он заявил, что всего через несколько недель после вступления на свой пост предложит Великобритании "справедливую" сделку, чтобы сделать выход страны из ЕС "великим делом". Он также пригласил премьер-министра страны Терезу Мэй сразу же после своего вступления в должность посетить Белый дом.

Трамп полагает, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать ЕС, так как Евросоюзу большой ущерб нанес миграционный кризис.

Он также обещал укрепить границы США, в том числе путем ограничений на въезд европейцев, а также жесткой проверки всех въезжающих в США выходцев из стран, где распространен исламский терроризм.

Трамп также раскритиковал внешнюю политику США, заявив, что решение о вторжение в Ирак, вероятно, является худшим решением в истории страны, а дела в Афганистане также идут достаточно плохо.

Напомним, избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией.

Ранее, The Sunday Times, со ссылкой на информированные источники сообщила, что Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике. По информации издания, главной темой встречи должно было стать вопрос сокращения ядерного вооружения.

Позже, агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщило, что команда Трампа опровергла встречу с Путиным. Информацию о возможной встрече в столице Исландии – Рекьявике один из собеседников агентство назвал "выдумкой". Другой также сказал, что изложенные в ней факты не соответствуют действительности.