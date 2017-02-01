Трамп готовит новые указы по ужесточению миграционной политики – The Washington Post

Как сообщается, в случае введения в действие указы могут существенно ограничить все типы иммиграции и зарубежных поездок в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план, по которому можно было бы отсеять потенциальных мигрантов, которые могли бы претендовать на государственную помощь, а также в отдельных случаях депортировать иммигрантов, уже живущих в Соединенных Штатах и зависящих от помощи американских налогоплательщиков. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на проект соответствующего распоряжения.

Другой проект указа, который находится на стадии рассмотрения, предусматривает существенное изменение системы, по которой США сейчас предоставляют визы иммигрантам и не-иммигрантам, с целью более пристального контроля за теми, кто въезжает в страну и кто может претендовать на рабочие места в США.

Проекты циркулируют среди чиновников администрации, и пока остаются неясными планы Трампа о них: будет ли дальнейшая разработка и когда он их может подписать. Белый дом не смог подтвердить или опровергнуть подлинность проектов указов.

В случае введения в действие указы могут существенно ограничить все типы иммиграции и зарубежных поездок в США, расширив таким образом действие ограничений, которые были введены на прошлой неделе в отношении граждан семи мусульманских стран.

В то время как принятый на прошлой неделе указ сосредоточен на национальной безопасности и предотвращении терроризма, новые проекты фокусируются на предвыборных обещаниях Трампа защитить американских рабочих и создать рабочие места, ограничив приток иммигрантов и временных рабочих.

В одном из проектов администрация США обвиняет иммигрантов в пожирании федеральных ресурсов и чрезмерном потреблении социальных услуг США. Также у Трампа обвиняют иммигрантов в том, что они увеличивают безработицу среди трудоспособных американцев.

Проект указа при этом не приводит никаких доказательств того, что иммигранты больше выигрывают от социального обеспечения, чем граждане США.

Администрация хочет получить возможность "отказать в допуске любому иностранцу, который, вероятно, будет претендовать на государственное содержание" и разработать стандарты для определения возможности депортировать иностранца за то, что находился на государственном обеспечении в течение пяти лет с даты въезда.

Проект второго указа призывает к "изъятию" "рабочих магнитов", которые вызывают нелегальную миграцию в США. Указ пересмотрит требования для рабочих виз в США, отменив те требования, которые не соответствуют "национальным интересам" или могут нарушать миграционное законодательство.

Также у Трампа хотят бороться с таким явлением как "туризм с целью рождения ребенка", когда иностранцы прибывают в США и рожают там детей, которые получают американское гражданство.

Также законопроект предусматривает приоритет в предоставлении рабочих мест гражданам США и в отдельных случаях увольнения иностранцев.

Как известно, большой резонанс вызвал указ президента США Дональда Трампа о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских – на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен.