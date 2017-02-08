Трамп готовится "объявить войну" Калифорнии – Washington Post

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается "начать войну" с Калифорнией из-за решения местных властей сделать штат убежищем для мигрантов. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на The Washington Post.

"Это нелепо. Как вы знаете, я абсолютно против таких убежищ. Они плодят преступность, там много проблем", – заявил американский лидер.

Трамп также отметил, что подобные решения демонстрируют, что Калифорния вышла из-под контроля, после чего пригрозил лишить штат финансирования.

"Я хочу дать им средства, чтобы они могли правильно функционировать. Однако если власти штата решительно настроены создать города-убежища, нам, возможно, придется лишить их денег. И это будет оружием", – резюмировал президент США.

Как сообщалось, Трамп отказался от идеи экс-президента США Барака Обамы начать наступление на сирийскую Ракку, которую "Исламское государство" провозгласило своей столицей.