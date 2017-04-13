Трамп хочет, чтобы США и НАТО поладили с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что не против того, чтобы Соединенные Штаты и Организация североатлантического договора (НАТО) попытались поладить с Россией. Об этом он сказал в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, – передает УНИАН.

"Было бы прекрасно – как мы обсуждали несколько минут назад, – если бы НАТО и наша страна смогли найти общий язык с Россией. Сейчас мы совсем не ладим с Россией. Мы наверное находимся на небывало низком уровне с точки зрения отношений с Россией", – отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, изменилось ли его отношение к Путину после того, как в Сирии было применено химическое оружие.

Президент США сказал, что фундамент для такой ситуации в развитии отношений с РФ закладывался на протяжении долгого периода времени. "Но мы посмотрим, что произойдет. Путин является лидером России. Россия является сильной страной. Мы очень, очень сильная страна. Мы посмотрим, как это все сработает", – заявил Трамп. При этом он вновь заявил, что не знает лично Путина.

Также Трамп заявил, что будет "фантастической делом, если мы поладим с Путиным, и если мы поладим с Россией". "Это может произойти и это может не произойти. И может быть наоборот. Я только могу вам сказать, что я хотел бы сделать – я бы очень хотел иметь возможность поладить с каждым. Сейчас в мире царит беспорядок, но я думаю, что к тому времени, когда мы закончим, мир станет намного лучшим местом для жизни", – заявил Трамп.