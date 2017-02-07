Трамп хочет, чтобы все члены НАТО делали взносы в альянс

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Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточное финансирование

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

США "решительно поддерживают" НАТО, но призывают остальных членов альянса в полной мере выполнять обязательства по его финансированию. Об этом, как сообщает NBC, заявил в понедельник, 6 февраля, президент Дональд Трамп, выступая в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США во Флориде.

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО вносили полные и надлежащие финансовые взносы в альянс, что многие из них не делают", — заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что многие члены НАТО далеки от того, чтобы выполнять обязательства и тратить на оборону не менее двух процентов ВВП, передает ТАСС. "Они [данные государства] были по отношению к нам чрезвычайно несправедливы", — добавил он.

Ранее 6 февраля по итогам телефонного разговора Трампа с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом стало известно, что президент США примет участие во встрече лидеров стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Европе во второй половине мая.

15 января Трамп заявил, что считает НАТО устаревшей организацией. "Во-первых, она (...) была спроектирована много-много лет назад. Во-вторых, страны больше не платят то, что должны платить", — сказал он. Также, по его мнению, альянс недостаточно внимания уделяет борьбе с терроризмом, что является недостатком. При этом политик признал, что, несмотря на все это, НАТО для него "очень важна".
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