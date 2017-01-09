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Трамп хочет назначить зятя своим старшим советником – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7866/64_main.1483993321.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/64_tn.1483993321.jpg Мир Скорее всего, супруг Иванки Трамп может ограничиться ролью неофициального помощника своего тестя, отказавшись от должности в Белом доме

Трамп хочет назначить зятя своим старшим советником – СМИ

Сегодня, 22:18

Скорее всего, супруг Иванки Трамп может ограничиться ролью неофициального помощника своего тестя, отказавшись от должности в Белом доме

Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Фото: instagram.com/ivankatrump
Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Фото: instagram.com/ivankatrump

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить супруга своей дочери Джареда Кушнера на должность старшего советника главы государства. Об этом со ссылкой на телеканал CNBC сообщает ТАСС.

Ранее информацию о том, что Кушнер может занять пост одного из ключевых советников в Белом доме, передавала также газета The Wall Street Journal. При этом издание не исключало, что супруг Иванки Трамп может ограничиться ролью неофициального помощника своего тестя, отказавшись от должности в Белом доме.

До этого СМИ также предполагали, что 35-летний Кушнер, являющийся владельцем еженедельника New York Observer, может быть назначен на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Однако Трамп объявил, что эту должность займет председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибэс.
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