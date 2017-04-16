Трамп и Пенс обсудили "неудачный ракетный пуск" в КНДР

Сегодня, 04:05

Вице-президент Майкл Пенс вылетет в Республику Корея

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс обсудили новый "неудачный ракетный пуск" в КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Пенса, который отправился в субботу в продолжительное турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первой остановкой вице-президента станет Сеул, – передает ТАСС.

По свидетельству помощников Пенса, его проинформировали о новой попытке КНДР провести испытательный пуск баллистической ракеты, после чего он связался с Трампом. Как они заявили, Пенса уведомили о нынешнем развитии событий примерно через час после того, как его самолет вылетел из Анкориджа (штат Аляска), где делал промежуточную посадку для дозаправки.

А репортеров, сопровождающих Пенса, поставили в известность обо всем этом, как те отметили, когда борт вице-президента находился в воздухе над Беринговым морем. Посадка в столице Республике Корея самолету вице-президента предстоит через несколько часов.

Напомним, сегодня КНДР провела неудачный запуск ракеты. Запуск осуществлялся в районе города Синпхо.

Это уже второй пуск ракеты из этого района за последнее время. 5 апреля КНДР из района города Синпхо осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Пуккыксон-2" (KN-15 по западной классификации). Время полета составило 9 минут, дальность – 60 км, а максимальная высота – 189 км.

Как сообщалось, на параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты. Накануне в КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большому и важному событию".

Напомним, в Пхеньяне, 15 апреля, проходил парад, посвященный 105-летию со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником.
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