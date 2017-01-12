Трамп и Тиллерсон послали Украине очень важные сигналы – американский дипломат

Бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст не сомневается, что избранный президент США Дональд Трамп будет усиливать американскую армию, в том числе ядерное вооружение, а это даст возможность говорить с Китаем или Россией с позиции силы в случае их агрессивных действий, сообщает "Радио свобода".

"Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что во времена его президентства Россия будет больше уважать США. Это позитивные вещи, и они важны для Украины", – заявил Хербст о выступлении Трампа на его первой пресс-конференции после выборов.

Также Джон Хербст прокомментировал выступление в Сенате кандидата на должность государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

"Тиллерсон заявил, что если бы они были у власти, когда Россия аннексировала Крым, то реакция США была бы решительнее. Это было приятно слышать, хотя он не сообщил, что он планирует делать сейчас. Однако впечатление такое, что их политика в отношении России также будет твердой, но мы не знаем этого точно. Я не знаю, получит ли Украина какое-то конкретное сообщение от Дональда Трампа до или после инаугурации, но она уже получила его от Рекса Тиллерсона, который должен стать государственным секретарем", – отметил дипломат.

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января дал первую пресс-конференцию после того, как Барак Обама покинул пост. Трамп много говорил о России, вспомнил о компромате, который был ранее опубликован в СМИ, коснулся вопроса личных интересов в бизнесе и передаче предприятий в управление сыновьям, анонсировал введение новой системы здравоохранения и заявил, что граница с Мексикой будет "жесткой".

Тема Украины на пресс-конференции не поднималась, однако о ней напомнили одному из главных членов команды Трампа, кандидату на должность государственного секретаря Рексу Тиллерсону, который выступал в Сенате.