Трамп идет на сближение с Эрдоганом – Gazeta Wyborcza

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана с победой на конституционном референдуме, в то время как страны Европы с тревогой следят за новым курсом страны. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, передает ZN.ua.

Как отмечается, Трамп позвонил Эрдогану в понедельник вечером, когда стало понятно, что турецкий президент получит то, чего хотел. Он станет фактическим руководителем государства и правительства, сможет властвовать с помощью декретов и расформировывать парламент.

По мнению издания, телефонный звонок Трамп был заранее запланированным. Разговор главным образом касался Сирии. Аналитики спекулируют, не критикуя Эрдогана, президент США рассчитывает на его уступки в войне с джихадистами, которую Трамп называет приоритетом своей политики в отношении Ближнего Востока. Турция в Сирии на одной стороне с США, но не согласна с американской стратегией, которая предусматривает, что главной силой в борьбе против "Исламского государства" должны стать отряды курдов.

Приветствуя Эрдогана после референдума, президент США стал в один ряд с лидерами таких стран, как Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Гвинея, Джибути, а также "Хамаса", который управляет Сектором Газа.

Большинство демократических стран отреагировали на турецкий референдум с осторожной критикой. Издание напоминает, что в ОБСЕ указали на грубые нарушения во время проведения голосований, а также на их несоответствие демократическим стандартам. В ЕС робко Эрдогану указали на раскол в обществе, поскольку отрыв сторонников конституционной реформы оказался не таким и большим. Три крупнейших города Турции проголосовали вообще против изменений. Впрочем, эта европейская осторожная критика все равно контрастирует с тоном Белого дома и Госдепартамента США. Первый не издал ни одного комментария относительно референдума, а второй заявил, что заметил беспокойство международных наблюдателей и воздержался от любых комментариев.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.