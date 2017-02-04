Трамп ищет, кто "слил" в СМИ нежелательные детали его телефонных разговоров

Сегодня, 23:48

Президент США воспринимает утечку этой информации очень серьезно

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Белый дом расследует, как неловкие детали недавних напряженных телефонных разговоров президента Дональда Трампа с его коллегами из Австралии и Мексики просочились в средства массовой информации. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает "Укринформ" со сссылкой на информагентство Reuters. "Президент воспринимает утечку этой информации очень серьезно", – заверил спикер в интервью одному из телеканалов.

Как сообщалось, в минувшую субботу, когда президент США Дональд Трамп разговаривал с сразу с пятью лидерами (Японии, Германии, России, Франции и Австралии), в беседе с австралийским премьером он сорвался и бросил трубку. Детали этого разговора первой опубликовала The Washington Post, отметив, что споры возникли вокруг договоренностей об обмене беженцами, достигнутых еще с администрацией Обамы.

Перед этим Дональд Трамп пообщался с президентом Мексики Пенья Ньето. Мексиканское издание Aristegui Noticias и американское информагентство Associated Press обнародовали детали о конфликте интересов вокруг намерения американского президента построить стену на границе между странами за счет мексиканцев.

"Это беспокоит, и я думаю, президент попросил команду расследовать это, потому что последствия очень серьезны", – приводится реакция пресс-секретаря Белого дома на утечку информации в СМИ. При этом Шон Спайсер описал обе беседы как "откровенные", но со взаимным уважением, и согласился, что имел место некий спор по отдельным деталям с лидерами Австралии и Мексики.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье по киевскому времени запланирована беседа президентов США Дональда Трампа и Украины Петра Порошенко. Белый дом не распространял никаких деталей, кроме запланированного времени разговора.
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