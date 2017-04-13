Трамп: "Между США и РФ все будет отлично и наступит прочный мир"

Сегодня, 17:26

После восстановления отношений между странами придет и мир, считает американский лидер

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Америкой и Россией наладятся. Об этом он написал в Twitter.

Он также отметил, что с налаживанием отношений между странами придет и мир.

"Все будет отлично между США и Россией. В нужное время все образумится, и будет прочный мир", – написал Трамп.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп не отрицает, что Россия сильная страна, но Америка все же ее превосходит. Американский лидер рад, что есть возможность поладить с президентом РФ Путиным.

Ранее в Кремле заявляли, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп схожи в принципиальном подходе к международным отношениям. У Путина отмечали, что налаживание двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном возможно.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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