Трамп-младший прополз по Белому дому (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:44

Забавное видео с малышом показала старшая дочь президента Америки 


Трамп-младший прополз по Белому дому. Иванка Трамп обнародовала видео с десятимесячным сыном Теодором в президентском имении.

Дочь американского президента написала: "Многие важных событий произошло на этой неделе – включая первыми шагами Теодора в Белом доме".

Старшая дочь президента со своей семьей переехала ближе к отцу в престижный район Вашингтона – Калораму. Ее муж Джаред Кушнер уже приступил к своим обязанностям – старшего советника Дональда Трампа.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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