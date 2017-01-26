Трамп-младший прополз по Белому дому (видео)

Трамп-младший прополз по Белому дому. Иванка Трамп обнародовала видео с десятимесячным сыном Теодором в президентском имении.

Дочь американского президента написала: "Многие важных событий произошло на этой неделе – включая первыми шагами Теодора в Белом доме".

Старшая дочь президента со своей семьей переехала ближе к отцу в престижный район Вашингтона – Калораму. Ее муж Джаред Кушнер уже приступил к своим обязанностям – старшего советника Дональда Трампа.

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