Трамп-младший прополз по Белому дому (видео)
События на ТК Украина
Забавное видео с малышом показала старшая дочь президента Америки
Трамп-младший прополз по Белому дому. Иванка Трамп обнародовала видео с десятимесячным сыном Теодором в президентском имении.
Дочь американского президента написала: "Многие важных событий произошло на этой неделе – включая первыми шагами Теодора в Белом доме".
Старшая дочь президента со своей семьей переехала ближе к отцу в престижный район Вашингтона – Калораму. Ее муж Джаред Кушнер уже приступил к своим обязанностям – старшего советника Дональда Трампа.
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