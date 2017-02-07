Трамп может пойти по стопам Путина – американский дипломат

Сегодня, 13:28

Бывший посол США проводит параллель между тем, как Путин действовал в начале своего президентства, и поведением Трампа сейчас

Дональд Трамп. фото: AFP
Дональд Трамп. фото: AFP

По непонятным причинам президент США Дональд Трамп продолжает хвалить и защищать российского президента Владимира Путина. Только два дня назад в эфире Fox News он подтвердил свое уважение к нему. Об этом на страницах Washington Post пишет бывший посол США в России Майкл Макфол, напоминая о случае, когда Трамп бросился защищать Путина и критиковать США, когда журналист Билл О'Райли назвал президента РФ "убийцей".

С одной стороны, объяснением этого удивительного и беспрецедентного покрывательства может послужить желание нового президента США наладить отношения с Москвой. Это наивная, но приемлемая внешняя политика. Более тревожной причиной, однако, может оказаться увлечение Трампа идеями и политикой Путина. Вероятно, он мечтает воссоздать российский подход к управлению государством в США. Это неприемлемо.

Бывший посол США проводит параллель между тем, как Путин действовал в начале своего президентства, и поведением Трампа сейчас. Новый президент США никогда ранее не баллотировался. Он выставлял себя кандидатом "закона и порядка". Он объявил о намерении сократить налоги, что дало ему поддержку бизнес-кругов. Как и Путин в 2000-м году, он пообещал "сделать Америку снова великой". Так же, как Путин отправил российскую армию в Чечню, Трамп уже пригрозил отправить федеральные силы в Чикаго.

Как и Путин, Трамп и его команда стали врагами для недовольных демонстрантов, журналистов и якобы "террористических" народов. Недавно американский президент на странице в Twitter назвал своих оппонентов "профессиональными анархистами, головорезами и проплаченными демонстрантами". Это звучит очень в духе Путина, когда народ вышел на улицы против него в 2011-2012 годах. Как и у российского президента, главное оружие Трампа – это указ.

Идеология Трампа – популистский консервативный национализм, нацеленный против либерального международного порядка. И это очень напоминает "путинизм". Более того, электоральная база Трампа такая же, как и у Путина. Сам президент США продолжает демонстрировать терпимость к автократии российского президента внутри России и абсолютное равнодушие к его нечеловеческим поступкам за рубежом: в Украине, Сирии или еще где. А как только ему предлагают возможность раскритиковать Путина, Трамп начинает проводить моральные параллели между США и Россией

По мнению Макфола, сходство лидеров может объяснять то, почему они так в восторге друг от друга. Экс-посол признает, что к счастью, эта аналогия не точная. Американские демократические институты включительно с Конгрессом, прессой, правительственными структурами и гражданским обществом, значительно сильнее, чем российские в 2000 году. К тому же, американское общество уже продемонстрировало, что оно готово мобилизироваться, чтобы защитить демократию в своей стране, чем россияне 17 лет назад.

Но даже несмотря на это некоторые уроки из российского опыта все же ценные. Во-первых, они предупреждают, что маленькие шаги в сторону автократии вначале могут поставить во главе страны мощного автократа впоследствии. Во-вторых, стоит понимать, что безразличие и уступчивость опасны, отмечает дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может не контролировать самопровозглашенные так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики". По словам Трампа, о ситуации на Донбассе известно слишком мало, поэтому он намерен более тщательно разобраться в этой ситуации. "Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", – заявил Трамп в интервью Fox News.
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ZN.ua

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