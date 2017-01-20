Трамп: Мы сотрем террористов с лица земли
Новый президент США пообещал полностью уничтожить радикальных исламских боевиков
Американский президент Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи пообещал стереть с лица земли всех террористов.
"Мы усилим старые альянсы и создадим новые альянсы. Мы объединим цивилизованный мир против радикальных исламских террористов. Мы уничтожим их полностью, сотрем с лица земли", – заявил он.
Как известно, Америка активно борется с крупнейшей террористической организацией "Исламское государство".
Напомним, что сегодня Дональд Трамп официально вступил в должность нового – 45-го – президента США.
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