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Трамп: Мы сотрем террористов с лица земли http://www.segodnya.ua/img/article/7903/24_main.1484935520.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/24_tn.1484935520.jpg Мир Новый президент США пообещал полностью уничтожить радикальных исламских боевиков

Трамп: Мы сотрем террористов с лица земли

Сегодня, 20:04

Новый президент США пообещал полностью уничтожить радикальных исламских боевиков

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи пообещал стереть с лица земли всех террористов.

"Мы усилим старые альянсы и создадим новые альянсы. Мы объединим цивилизованный мир против радикальных исламских террористов. Мы уничтожим их полностью, сотрем с лица земли", – заявил он.

Как известно, Америка активно борется с крупнейшей террористической организацией "Исламское государство".

Напомним, что сегодня Дональд Трамп официально вступил в должность нового – 45-го – президента США.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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