Он также поблагодарил Хилари Клинтон за то, что она пришла на инаугурационный ужин

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подошел к Хилари Клинтон и поблагодарил за то, что она пришла на инаугурационный ланч. Об этом сообщает издание Washington Post, передает телеканал "112 Украина".

"Хилари Клинтон и ее супруг – эксп-президент США Бил Клинтон прибыли после присяги Дональда Трампа на инаугурационный обед и когда Дональд Трамп вошел в зал Капитолия, он подошел к Клинтонам и пожав руку Хилари Клинтон прошептал ей: "Спасибо за то, что ты здесь", – сообщает издание.

Как отмечает Washington Post, еще раз о своей сопернице по избирательной компании Дональд Трамп вспомнил по завершению ужина. "По завершению трапезы Трамп поблагодарил своего бывшего соперника Хилари Клинтон, а также ее супруга – экс-президента США Била Клинтона за то, что они посетили эту часть церемонии. Он также попросил их встать, после чего Дональд Трамп начал аплодировать и присутствующие поднялись, чтобы устроить Хилари Клинтон овацию", – говорится в сообщении издания.

"Мы имеем длинных четыре года надежды на мир и процветание. Мы все хотим одного и того же. Мы все хорошие люди. Являетесь ли вы республиканцем или демократов – это не имеет значения, если мы собираемся сделать все это вместе", – заявил президент США Дональд Трамп по завершению инаугурационного ужина.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась сегодня, 20 января 2017 г. Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс были приведены к присяге.

Торжество состоялось в районе западного фасада Капитолия. На церемонии присутствовали семьи Трампа и Пенса, члены Конгресса, Верховного суда США, представители дипкорпуса и другие.

Дональд Трамп принес присягу президента США. Он стал 45-м президентом США. После этого он произнес свою первую речь на должности президента.

Во время своей первой речи после присяги Трамп заявил, что Америка снова станет сильной, что сотрет с лица земли всех радикальных исламистов, будет работать на благо простых американцев.