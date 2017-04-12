Трамп намерен обсудить со Столтенбергом агрессию России на Донбассе

Сегодня, 19:06

Как сообщается, на предстоящей встрече должен быть поднят широкий круг тем в рамках подготовки к встрече глав государств и правительств стран НАТО 25 мая в Брюсселе

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Отношения с Россией будут одной из тем переговоров президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сотрудники аппарата Белого дома подтвердили это на брифинге для журналистов в преддверии этой встречи.

"Как мы ожидаем, наш президент и генеральный секретарь будут говорить о подходе НАТО к России и подчеркнут, что Россия должна выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", – сказал один из чиновников.

Он также подтвердил, что в диалоге может быть затронута тема РСМД, в нарушении которого США в последнее время обвиняют Россию. "Я не могу говорить о конкретных вариантах, которые будут обсуждаться, но, как я себе представляю, это будет затронуто в контексте более широкого разговора о России", – сказал представитель Белого дома.

В целом, по его словам, на предстоящей встрече Трампа и Столтенберга должен быть поднят "широкий круг тем в рамках подготовки к встрече глав государств и правительств стран НАТО 25 мая в Брюсселе". "Это будет первая зарубежная поездка нашего президента со времени прихода к власти", – уточнил американец.

"Как мы ожидаем, на встрече с генеральным секретарем наш президент подтвердит твердую приверженность США НАТО, а также то, как высоко он ценит трансатлантические связи в целом, – заявил представитель Белого дома. – Он подчеркнет "железную" приверженность США коллективной обороне союзников в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора. Президент также обратит особое внимание на то, как важно, чтобы союзники несли справедливую долю расходов на коллективную оборону североатлантического региона".

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО.
россия, нато, Донбасс, трамп, Столтенберг

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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