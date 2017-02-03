Трамп намерен пересмотреть закон Додда-Фрэнка о финансовой реформе

Президент США Дональд Трамп в пятницу подпишет указ о начале пересмотра закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе от 2010 года, принятого с целью избежать повторения финансового кризиса, заявил глава Национального экономического совета Гэри Кон в интервью The Wall Street Journal.

"У американцев появится больше выбора, а банковские продукты станут качественнее, поскольку мы избавим банки от регуляторных расходов на миллиарды долларов, – заявил Кон, бывший президент банка Goldman Sachs. – Банки смогут более эффективно оценивать свои продукты, что будет благоприятно для потребителей".

Пересмотром закона займутся министерство финансов и финансовые регуляторы.

Эксперты отмечают, что пересмотр законодательства в сфере регулирования банков непременно вызовет негативную реакцию среди представителей демократической партии, а также может отдалить от Трампа часть его электората. Во время предвыборной кампании будущий президент неоднократно критиковал крупные банки, однако после избрания назначил многих известных банкиров, включая Кона, своими советниками.

Кроме того, президентским указом Трамп приостановит действие разработанного командой Барака Обамы закона о регулировании сферы управления пенсионными накоплениями. Закон должен был вступить в силу в апреле.

По словам Кона, данный закон приведет к тому, что управляющие компании будут предлагать клиентам программы с самыми низкими комиссионными, а это не во всех случаях является наилучшим вариантом для клиента.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он собирается отменить поправку Джонсона о запрете участия религиозных групп в агитации за кандидатов на выборах.