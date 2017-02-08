Трамп намерен увеличить финансирование армии США

Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил.

"Президент объявил о намерении сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы. Как он говорил много раз прежде, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас", − отметил Спайсер.

Накануне Трамп провел встречу с представителями Центрального командования и Командования сил специальных операций на на базе ВВС США "Макдилл".

Ранее сообщалось, что новое руководство Пентагона предоставило Конгрессу проект бюджета, предполагающий увеличение военных расходов на 30 миллиардов длларов.



