Трамп намерен увеличить финансирование армии США

Сегодня, 03:47

Американский президент планирует сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США

Шон Спайсер, фото AFP
Шон Спайсер, фото AFP

Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил.

"Президент объявил о намерении сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы. Как он говорил много раз прежде, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас", − отметил Спайсер.
 
Накануне Трамп провел встречу с представителями Центрального командования и Командования сил специальных операций на на базе ВВС США "Макдилл".
 
Ранее сообщалось, что новое руководство Пентагона предоставило Конгрессу проект бюджета, предполагающий увеличение военных расходов на 30 миллиардов длларов.
 
США, президент, финансирование, проект, трамп, вооруженные силы, руководство, дональд трамп, президент США, ВВС США, Спайсер

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп намерен увеличить финансирование армии США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Корреспондент

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Махровый халат Трампа рассорил журналистов и администрацию президента США

Вчера, 23:05

Газета New York Times опубликовала архивные фото Дональда Трампа в махровом халате

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп ищет, кто "слил" в СМИ нежелательные детали его телефонных разговоров

4 Февраля, 23:48

Президент США воспринимает утечку этой информации очень серьезно

Политика

Шон Спайсер. Фото: AFP

В Администрации Трампа четко заявили: Россия оккупировала Крым

4 Февраля, 14:29

Постпред США при ООН четко выразила опасения Белого дома

Мир

Шон Спайсер, фото AFP

Белый дом предостерег Иран от испытаний баллистических ракет

4 Февраля, 01:32

Также представитель Белого дома заявил, что санкции введены из-за "продолжающейся поддержки Ираном терроризма"

Политика

Шон Спайсер, фото AFP

В Белом доме согласны с критикой постпреда США при ООН в адрес России

3 Февраля, 21:15

По словам Спайсера, постпред Хейли очень четко выразила опасения по поводу оккупации Россией Крыма

Мир

Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ, фото ruscur.ru

Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ

2 Февраля, 21:02

Свое решение назвали "уточнением определенных исключений"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования