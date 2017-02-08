Трамп намерен увеличить финансирование армии СШАhttp://www.segodnya.ua/img/article/7958/37_main.1486518471.jpghttp://www.segodnya.ua/img/article/7958/37_tn.1486518471.jpg2017-02-08T03:47:40+02:00Мир
Американский президент планирует сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США
Трамп намерен увеличить финансирование армии США
Сегодня, 03:47
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Американский президент планирует сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США
Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил.
"Президент объявил о намерении сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы. Как он говорил много раз прежде, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас", − отметил Спайсер.
Накануне Трамп провел встречу с представителями Центрального командования и Командования сил специальных операций на на базе ВВС США "Макдилл".
Ранее сообщалось, что новое руководство Пентагона предоставило Конгрессу проект бюджета, предполагающий увеличение военных расходов на 30 миллиардов длларов.
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