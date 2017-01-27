Трамп намерен увеличивать подводный флот США, но с одним условием

Сегодня, 09:39

По его словам, цена на новые подлодки слишком высока и он хочет добиться снижения их стоимости

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Новый президент США Дональд Трамп собирается увеличивать подводный флот США. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, сообщает Reuters.

"Нам не хватает подводных лодок, и мы собираемся строить новые, но цена слишком высокая, поэтому я хочу снизить их стоимость", – сказал Трамп.

Агентство отмечает, что ни General Dynamics corp's Electric Boat division, ни Huntington Ingalls Industries' Newport News Shipbuilding, компании, которые строят атомные подводные лодки США, пока не комментируют такое заявление нового президента.

"Мы работаем над тем, чтобы снижать расходы, и видим плоды этой работы", – так слова Трампа прокомментировал высокопоставленный представитель ВМС США.

"У нас самые современные подводные лодки в мире, чем больше мы покупаем, тем больше мы будем снижать цену", – добавил чиновник.

Агентство напоминает, что в декабре прошлого года, Трамп получил обещание от генерального директора компании Lockheed Martin снизить стоимость истребителя F-35.
Такое обещание Lockheed Martin дал после того, как Трамп пожаловался на высокую стоимость самолета и заявил, что будет просить Boeing предложить более дешевую альтернативу.

Ранее сообщалось, что все высшие руководители Госдепартамента США покинули свои посты. Об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников Госдепа, которые не согласны с планами новой администрации США в отношении американской внешней политики.
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Источник:

Украинская правда

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