Трамп намерен возвести стену вдоль границ США
Трамп намерен построить стену для прекращения нелегальной иммиграции
Президент США Дональд Трамп подтверждает намерение построить стену вдоль границ США для предотвращения нелегальной иммиграции.
"Президент Трамп намерен построить стену для прекращения нелегальной иммиграции, для того, чтобы остановить банды и насилие, остановить поток наркотиков в наши дома", – говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".
Как отмечается в документе, президент США также намерен укрепить пограничное законодательство и депортировать нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, которые остаются на территории США.
Трамп обещает американцам сохранить вторую поправку к Конституции США, разрешающую ношение оружия.
"Поддержка правоохранительной сферы означает поддержку возможности наших граждан защищать себя самих. Мы будем придерживаться второй поправки на каждом уровне нашей юридической системы", – говорится в сообщении.
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