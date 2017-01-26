Трамп намерен запретить прием беженцев из Сирии

Сегодня, 01:16

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал ужесточить иммиграцию и прием беженцев

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп намерен приостановить прием беженцев на 120 дней, а также запретить прием беженцев из Сирии, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на проект указа Трампа.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал ужесточить иммиграцию и прием беженцев.

В прошлом финансовом году (завершился в октябре) США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС.

В 2016 календарном году США приняли в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев.
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Источник:

РИА Новости

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