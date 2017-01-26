Трамп намерен запретить прием беженцев из Сирии
Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал ужесточить иммиграцию и прием беженцев
Президент США Дональд Трамп намерен приостановить прием беженцев на 120 дней, а также запретить прием беженцев из Сирии, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на проект указа Трампа.
Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал ужесточить иммиграцию и прием беженцев.
В прошлом финансовом году (завершился в октябре) США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС.
Вы сейчас просматриваете новость "Трамп намерен запретить прием беженцев из Сирии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии