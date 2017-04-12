Трамп написал письмо президенту Латвии

Сегодня, 12:01

Американский лидер заверил латвийцев, что США и дальше будут оказывать поддержку

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заверил Латвию в поддержке и намерении дальше оставаться друзьями и союзниками. Об этом говорится в письме американского лидера к президенту Латвии Раймонду Вейонису, сообщает пресс-служба главы латвийского государства.

В письме Трамп отмечает, что США и дальше будут поддерживать Латвию в рамках союзничества в НАТО.

"Я очень высоко ценю намерение Латвии выделять два процента от валового внутреннего продукта на оборону, что является хорошим примером по распределению расходов между союзниками. Я также ценю участие Латвии в миссиях по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом в Афганистане и Ираке. Я с истинным восхищением наблюдал, как Латвия восстановила свою независимость и преобразовалась в процветающую демократию. Сегодня я с гордостью еще раз могу подтвердить, что США будут оставаться непоколебимым другом и союзником Латвии", – говорится в письме президента США.

Кроме того, президент США, как бывший бизнесмен, затронул вопрос бизнес-сотрудничества между странами.

"Латвия сделала многое в улучшении своей бизнес-среды, о чем свидетельствует вступление Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития в июле прошлого года. Я надеюсь, что мы сможем использовать эти значимые достижения для укрепления нашего экономического сотрудничества", – подчеркнул Трамп.

Также американский лидер поблагодарил латвийцев за их баскетболиста, который играет за его любимую баскетбольную команду.

"Позвольте мне как болельщику "Нью-Йорк Никс" (клуб НБА – ред.), сказать, что я очень ценю вклад звезды баскетбола Каспара Порзингиса из Латвии", – говорится в письме.
Латвия, США, нато, письмо, трамп

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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