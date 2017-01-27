Трамп нашел способ финансирования строительства стены на границе с Мексикой
Соответствующую идею президент США Дональд Трамп озвучил в Конгрессе
Средства для строительства стены на границе США и Мексики будут собраны при помощи введения 20%-го налога на импорт мексиканских товаров.
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает republic.ru со ссылкой на The Washington Post.
"Приняв эту меру, мы будем получать по $10 млрд в год и легко заплатим за стену только с помощью этого механизма. Мы действительно намерены использовать такую схему финансирования", – сказал пресс-секретарь.
Спайсер добавил, что соответствующую идею президент США Дональд Трамп озвучил в Конгрессе. В его планах включить этот налог в общий план реформ.
Ранее сообщалось, что президент Мексики Энрике Пенья в четверг отменил запланированную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на фоне настойчивых твитов от президента США с требованием от Мексики заплатить за строительство пограничной стены.
Напомним, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.
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