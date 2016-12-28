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Трамп назначит бывшего помощника Буша-младшего советником по борьбе с терроризмом http://www.segodnya.ua/img/article/7837/80_main.1482889156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/80_tn.1482889156.jpg Мир В ведении Боссерта будут также находиться вопросы кибербезопасности

Трамп назначит бывшего помощника Буша-младшего советником по борьбе с терроризмом

Сегодня, 03:39

В ведении Боссерта будут также находиться вопросы кибербезопасности

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего помощника Джорджа Буша-младшего Тома Боссерта на должность советника по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, сообщает вашингтонское издание "Хилл".

Эта должность в администрации Трампа будет предполагать расширенный круг ответственности и "независимый статус наряду с советником по национальной безопасности", отмечает газета.

Помимо защиты от террористических угроз, в ведении Боссерта будут также находиться вопросы кибербезопасности.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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