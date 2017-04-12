Трамп назвал Асада "животным"

Президент США Дональд Трамп, оправдывая нанесенный США ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС, заявил, что в обострении сирийской проблемы виновна Россия, а также в крайне оскорбительной форме высказался о президенте Сирии Башаре Асаде.

"Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы", – заявил он в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос ведущего о Асаде.

Трамп отметил: "Думаю, это очень плохо для России. Думаю, это очень плохо для человечества. Это очень плохо для современного мира. Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы прямо в центр людской толпы, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног, видно, что – это [сделало] животное".

Напомним, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.