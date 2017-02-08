Трамп назвал действия демократов в Сенате "позором"

Сегодня, 09:55

Американский лидер обвинил представителей Демократической партии в препятствовании формирования его кабинета

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп назвал "позором" ситуацию, в результате которой формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов.

"Это позор, что мой кабинет до сих пор не на месте, самая длинная такая задержка в истории нашей страны. Обструкция демократов!" − написал он в Twitter.

Отметим, что после инаугурации президента США не утверждены такие важные члены администрации, как министры финансов, торговли, энергетики, а также генеральный прокурор, возглавляющий минюст страны.

Всего, по данным на 8 февраля, из 21 кандидата администрации Трампа, которые требуют согласия Cената, утверждены и приступили к обязанностям лишь шесть человек.

Напомним, Трамп вступил в должность президента 20 января и в тот же день свои посты заняли министр обороны и министр внутренней безопасности. Однако затем процесс утверждения кандидатур в сенате замедлился.
США, сенат, администрация, дональд трамп, Демократы

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