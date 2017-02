Трамп назвал действия демократов в Сенате "позором"

Президент США Дональд Трамп назвал "позором" ситуацию, в результате которой формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов.

"Это позор, что мой кабинет до сих пор не на месте, самая длинная такая задержка в истории нашей страны. Обструкция демократов!" − написал он в Twitter.

It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats!