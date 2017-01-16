Трамп назвал главную ошибку Меркель и проблемы НАТО

Американский лидер не стал сдерживаться в высказываниях и раскритиковал политику НАТО и некоторые моменты работы канцлера ФРГ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает НАТО устаревшим военным блоком, который страны не финансируют должным образом. Об этом он заявил в интервью европейским СМИ, передает АР.

По его мнению, военный блок был создан слишком давно и вполне логично, что уже устарел, так как не финансируется должным образом, в том числе не решил проблемы мирового терроризма.

"Я сказал давным-давно, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, оно устарело, так как было создано много, много лет назад. Во-вторых, страны не финансируют его так, как должны", – сказал Трамп.

В то же время он отметил, что для него НАТО является важным.

Также он высказался относительно миграционного кризиса в Европе, в частности в германии, куда хлынула основная часть мигрантов.

"Я думаю, что она (канцлер ФРГ Ангела Меркель – ред.) сделала одну очень катастрофическую ошибку, принимая всех этих нелегалов. Никто даже не знает, откуда они берутся", – заявил он, добавив, что, несмотря на это, с уважением относится к немецкому канцлеру.

Ранее избранный вице-президент США Майк Пенс заявлял, что Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на российско-американские отношения.

В свою очередь экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный рассказывал, почему Европа столкнулась с миграционным кризисом. По его мнению, Миграционные процессы заставят мир объединиться и вернуться к христианским ценностям.