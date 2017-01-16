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Трамп назвал главную ошибку Меркель и проблемы НАТО http://www.segodnya.ua/img/article/7884/88_main.1484551367.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/88_tn.1484551367.jpg Мир Американский лидер не стал сдерживаться в высказываниях и раскритиковал политику НАТО и некоторые моменты работы канцлера ФРГ

Трамп назвал главную ошибку Меркель и проблемы НАТО

Сегодня, 09:23

Американский лидер не стал сдерживаться в высказываниях и раскритиковал политику НАТО и некоторые моменты работы канцлера ФРГ

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает НАТО устаревшим военным блоком, который страны не финансируют должным образом. Об этом он заявил в интервью европейским СМИ, передает АР.

По его мнению, военный блок был создан слишком давно и вполне логично, что уже устарел, так как не финансируется должным образом, в том числе не решил проблемы мирового терроризма.

"Я сказал давным-давно, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, оно устарело, так как было создано много, много лет назад. Во-вторых, страны не финансируют его так, как должны", – сказал Трамп.

В то же время он отметил, что для него НАТО является важным.

Также он высказался относительно миграционного кризиса в Европе, в частности в германии, куда хлынула основная часть мигрантов.

"Я думаю, что она (канцлер ФРГ Ангела Меркель – ред.) сделала одну очень катастрофическую ошибку, принимая всех этих нелегалов. Никто даже не знает, откуда они берутся", – заявил он, добавив, что, несмотря на это, с уважением относится к немецкому канцлеру.

Ранее избранный вице-президент США Майк Пенс заявлял, что Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на российско-американские отношения.

В свою очередь экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный рассказывал, почему Европа столкнулась с миграционным кризисом. По его мнению, Миграционные процессы заставят мир объединиться и вернуться к христианским ценностям.
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