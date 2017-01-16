Избранный президент США посетовал, что страны члены альянса не финансируют его должным образом

Избранный президент США Дональд Трамп назвал НАТО "устаревшим".

Он сделал такое заявление в интервью сразу двум европейским изданиям, опубликованным 15 января. Это издания Times и Bild, передает телеканал "112 Украина".

Об этом сообщает агентство AFP.

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы", – сказал избранный президент США.

По его словам, альянс можно считать устаревшим уже на том основании, что он был основан много лет назад.

"Номер два, страны не финансируют НАТО надлежащим образом", – заявил Трамп.

По его словам, НАТО можно назвать устаревшим, потому что "альянс не может противостоять терроризму".

Трамп подчеркнул, что для него НАТО "является очень важным".

Напомним, Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Пентагона Джеймс Маттис по прозвищу "Бешеный пес", отвечая на ключевые вопросы Сената США о дальнейшей политике американского оборонного ведомства назвал Россию угрозой номер один для США. Он заявил, что Россия хочет расколоть НАТО и США должны быть готовы противостоять Путину.