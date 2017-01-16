Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп назвал НАТО "устаревшим" http://www.segodnya.ua/img/article/7884/65_main.1484528429.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/65_tn.1484528429.jpg Мир Избранный президент США посетовал, что страны члены альянса не финансируют его должным образом

Трамп назвал НАТО "устаревшим"

Сегодня, 02:58

Избранный президент США посетовал, что страны члены альянса не финансируют его должным образом

Трамп назвал НАТО &quot;устаревшим&quot;
Трамп назвал НАТО "устаревшим"

Избранный президент США Дональд Трамп назвал НАТО "устаревшим".

Он сделал такое заявление в интервью сразу двум европейским изданиям, опубликованным 15 января. Это издания Times и Bild, передает телеканал "112 Украина".

Об этом сообщает агентство AFP. 

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы", – сказал избранный президент США.

По его словам, альянс можно считать устаревшим уже на том основании, что он был основан много лет назад. 

"Номер два, страны не финансируют НАТО надлежащим образом", – заявил Трамп.

По его словам, НАТО можно назвать устаревшим, потому что "альянс не может противостоять терроризму".

Трамп подчеркнул, что для него НАТО "является очень важным".

Напомним, Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Пентагона Джеймс Маттис по прозвищу "Бешеный пес", отвечая на ключевые вопросы Сената США о дальнейшей политике американского оборонного ведомства назвал Россию угрозой номер один для США. Он заявил, что Россия хочет расколоть НАТО и США должны быть готовы противостоять Путину.
интервью, США, заявление, президент, трамп, вопросы, проблемы, альянс, ведомства, президент США

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп назвал НАТО "устаревшим"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп готов отменить антироссийские санкции в обмен на сокращение РФ ядерного арсенала

Сегодня, 02:14

Избранный президент США сказал, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и Меркель

Мир

Джон Бреннан, фото peoples.ru

Глава ЦРУ посоветовал Трампу следить за языком

Вчера, 23:55

Джон Бреннан назвал публичные заявления избранного президента США не отвечающими национальным интересам

Мир

Майк Пенс, фото AFP

Пенс заявил, что Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией

Вчера, 23:34

По словам Пенса, Трамп открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

У Трампа опровергли информацию о встрече с Путиным – СМИ

Вчера, 10:03

Источники в команде Трампа назвали информацию о встрече политиков "выдумкой"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.