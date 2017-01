Трамп назвал организаторов распространения фейковых новостей о "компромате РФ"

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил своих политических соперников в распространении фейковых новостей о нем. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Абсолютно сфабрикованные факты политическими слизняками – как демократами, так и республиканцами – фальшивые новости! Россия говорит, что ничего этого нет. Вероятно, их выпустила разведка, хотя она и знала, что нет никаких доказательств – и не будет", – написал Трамп.

Дональд Трамп добавил, что его администрация будет иметь полный доклад о кибератаках на США в течение 90 дней. "Мои ребята получат полный доклад о хакерстве через 90 дней", – написал Трамп.

Ранее CNN сообщил, что президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу были представлены секретные документы, которые содержат утверждение, что у России есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал документ, в котором говорилось, что за Трампом следили в московском отеле Ritz Carlon. Якобы в номере избранного президента США были установлены камеры и Трамп вызывал проституток. Трамп все обвинения опроверг.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans – FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably...

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!