Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп назвал организаторов распространения фейковых новостей о "компромате РФ" http://www.segodnya.ua/img/article/7880/15_main.1484312274.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/15_tn.1484312274.jpg Мир Он добавил, что его администрация будет иметь полный доклад о кибератаках на США в течение 90 дней

Трамп назвал организаторов распространения фейковых новостей о "компромате РФ"

Сегодня, 14:54

Он добавил, что его администрация будет иметь полный доклад о кибератаках на США в течение 90 дней

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил своих политических соперников в распространении фейковых новостей о нем. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Абсолютно сфабрикованные факты политическими слизняками – как демократами, так и республиканцами – фальшивые новости! Россия говорит, что ничего этого нет. Вероятно, их выпустила разведка, хотя она и знала, что нет никаких доказательств – и не будет", – написал Трамп.

Дональд Трамп добавил, что его администрация будет иметь полный доклад о кибератаках на США в течение 90 дней. "Мои ребята получат полный доклад о хакерстве через 90 дней", – написал Трамп.

Ранее CNN сообщил, что президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу были представлены секретные документы, которые содержат утверждение, что у России есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал документ, в котором говорилось, что за Трампом следили в московском отеле Ritz Carlon. Якобы в номере избранного президента США были установлены камеры и Трамп вызывал проституток. Трамп все обвинения опроверг.

Как сообщается, автором компрометирующего досье об избранном президенте США Дональде Трампе является бывший британский офицер разведки Кристофер Стил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на избранного президента США Дональда Трампа закрытой, так как подобные фальшивки не стоят такого внимания.
россия, США, трамп, компромат, кибератака

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп назвал организаторов распространения фейковых новостей о "компромате РФ"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Мадонна выступит против Трампа. Фото: AFP

Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа

Сегодня, 14:39

Певица приложила фотографию лобка с выбритой эмблемой фирмы Nike

Мир

Песков. Фото: star-magazine.ru

Кремль решил поставить точку в скандале с "российским" компроматом на Трампа

Сегодня, 13:01

По словам Пескова, в Москве обсуждение этой "фальшивки" завершено, у Путина так долго "фальшивки" не обсуждают

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Трамп стремится заключить сделку с Россией" - Аслунд

Сегодня, 12:12

Если Трамп отменит санкции против России, Конгресс, скорее всего, снова введет их 

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Бессмертный: Трамп – это финал нынешнего мирового порядка

Сегодня, 11:35

Мировые лидеры, вероятно, вынуждены будут сесть за стол переговоров после прихода миллиардера к власти в США, считает экс-политик

Политика

В США обсуждают возможные связи Трампа с РФ. Фото AFP

"Было бы удивительно, если бы ФСБ не имело компромата на Трампа", - Аслунд

Сегодня, 11:08

По политике в отношении России Трамп и Флинн будут стоять против Тиллерсона и Мэттиса, считает эксперт

Мир

Джо Байден. Фото AFP

Байден передал Пенсу записки с советами по Украине

Сегодня, 11:10

Вице-президент отметил, что его преемник более информирован о России, нежели Трамп

Мир

Меркель. Фото: AFP

Меркель предупредила ЕС, что поддержка США с приходом Трампа может исчезнуть

Сегодня, 08:54

По ее словам, Европа стоит перед лицом самых сложных вызовов за последние десятилетия, конфликтов у своих границ, таких как в Украине

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Власти Нью-Йорка уже потратили на охрану Трампа 35 млн долларов

Сегодня, 08:28

Основную часть этой суммы составляют расходы на пребывание сотрудников городской полиции рядом с небоскребом Trump Tower на Манхеттене

Мир

На пресс-конференции Трам не стал общаться со СМИ, которые постоянно критикуют его. Фото AFP

Перед инаугурацией Трамп увяз в "компромате": скандал недели в США

Сегодня, 07:00

Журналисты попытались узнать у Трампа о санкциях против России за кибератаки. В ответ новоизбранный президент усомнился в московском следе

Мир

Джеймс Маттис. Фото: AFP

Сенат США разрешил Маттису выдвигаться на пост главы Пентагона вопреки закону

Сегодня, 05:52

За разрешение обойти норму проголосовали 24 из 27 членов комитета

Невероятное

В Туле выпустили сахар с изображением Трампа

"Сладенький Трамп": в России выпустили сахар с портретом президента США

Сегодня, 03:45

На упаковке рядом с изображением Трампа размещена надпись "Избран 45-ый президент США Дональд Трамп"

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Песков рассказал, на что рассчитывает Кремль в отношениях с Трампом

Вчера, 17:56

В Москве надеются, что в российско-американских отношениях будет больше взаимного уважения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.