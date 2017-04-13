Трамп назвал "потрясающей" работу Тиллерсона на переговорах в России

Вчера, 23:49

Президент США считает, что госсекретарю США удалось продвинуть интересы в сфере безопасности США и их союзников

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп назвал "потрясающей" работу госсекретаря США Рекса Тиллерсона на переговорах в Москве, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом американский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, – передает 112.ua.

"Хочу отметить замечательную работу, проделанную госсекретарем Рексом Тиллерсоном в ходе его визита в Москву, чтобы продвинуть интересы в сфере безопасности США и их союзников. Он провел потрясающую работу", – сказал Трамп.

Также Трамп отметил, что нужно дождаться их результатов переговоров,  - передает "Интерфакс". "Но мы увидим результаты, которые, возможно, появятся через некоторое время", – сказал он в среду на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтебергом.

По словам президента, "результаты самое важное, не просто переговоры". "Основываясь на том, что я слышал, дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали", – заметил он.

"Было бы прекрасно, если бы НАТО и наша страна смогли взаимодействовать с Россией, в настоящее время мы не взаимодействуем", – сказал Трамп.

Как сообщалось, 11 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву в первый раз в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. Сегодня он проводил переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Вчастности, Тиллерсон во время визита заявил, что до полного прогресса в выполнении минских договоренностей Украина будет оставаться препятствием в отношениях между США и Россией.

СМИ писали, что Тиллерсон летит в Москву, чтобы представить перед Россией доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это.

Перед Тиллерсоном в Москву должен был прибыть министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, однако он отменил свой визит. Причиной такого решения стало обострение ситуации в Сирии.
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