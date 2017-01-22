Трамп не будет обнародовать свою налоговую декларацию

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила в интервью телеканалу ABC News на фоне того, что петиция к президенту с требованием опубликовать налоговую декларацию набрала необходимое количество голосов, Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию.

"Ответ Белого Дома – он (Трамп –ред.) не собирается публиковать налоговую декларацию", — сказала Конуэй. По ее словам, эта тема возникла во время предвыборной кампании, но американцам не было до этого дела и они проголосовали за Трампа. "Большинство американцев сфокусированы на том, как их налоговые декларацию будут выглядеть, пока Трамп стоит у власти, а не как его выглядит", – добавила Конуэй.

Ранее сообщалось, что петиция к Трампу с требованием опубликовать налоговую декларацию набрала 100 тысяч голосов, необходимые для ответа Белого дома, менее чем за сутки после ее появления на сайте администрации для петиций petitions.whitehouse.gov.

Петиция требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями, которые позволят определить, нет ли в его деятельности на посту главы государства конфликта интересов. Трамп вызвал споры в ходе предвыборной кампании, когда отказался сообщить о том, сколько платит налогов, нарушив многолетнюю традицию для кандидатов в президенты США. Трамп заявляет, что Налоговая служба США проводит аудит декларации, так что обнародовать ее рано. Критики Трампа подозревают, что бизнесмен-миллиардер пользовался многочисленными налоговыми льготами и лазейками для богатых физических лиц и крупного бизнеса, что позволило бы ему практически не платить федеральные налоги.



