Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР" и "ЛНР"

Сегодня, 08:51

Президент США пообещал тщательно разобраться в ситуации

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия может не контролировать самопровозглашенные так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики". По словам Трампа, о ситуации на Донбассе известно слишком мало, поэтому он намерен более тщательно разобраться в этой ситуации.

"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", – заявил Трамп в интервью Fox News.

При этом, отвечая на вопрос, что эскалация конфликта на востоке Украины является делом рук российской стороны, президент США заявил, что не уверен, контролируются ли Россией представители незаконных вооруженных формирований. В этом контексте он отметил, что намерен разобраться в этом.

"Мы не знаем, контролируются ли они (боевики Россией, – ред.), – заявил Трамп. – Они могут быть и неподконтрольными. Такое тоже случается, мы это выясним".

Как сообщалось, депутат Европейского парламента, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галер считает, что эскалация российской агрессии на Донбассе является испытанием реакции новой администрации президента США Дональда Трампа.
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Источник:

MIGnews.com

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