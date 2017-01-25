Трамп недоволен НАТО и ООН – Белый дом

Сегодня, 09:28

Президент США не считает Альянс в нынешнем состоянии способным эффективно выполнять свою роль

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге 24 января, что президент США Дональд Трамп не удовлетворен соотношением вклада своей страны в международные организации, в частности в НАТО и в ООН, c итоговым результатом, передает РИА Новости.

Журналисты попросили Спайсера прокомментировать телефонный разговор между новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, напомнив, что Трамп называл альянс в его нынешнем виде "пережитком прошлого".

"США осуществляют вклад в НАТО, в ООН и другие подобные организации. Но я думаю, президент не удовлетворен тем, что он видит при сопоставлении этого вклада с результатом на выходе", – отметил пресс-секретарь Белого дома.

Спайсер уверен, что у Мэттиса и других представителей администрации есть идеи по поводу того, как реформировать и сделать более эффективными такие структуры, как НАТО.

Он подчеркнул, что Трамп не считает альянс в нынешнем состоянии способным эффективно выполнять свою роль.

Ранее Трамп заявил, что ООН имеет огромный потенциал, но в настоящее время является лишь местом, где можно "приятно провести время".
США, нато, Белый дом, ООН, дональд трамп, Спайсер

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп недоволен НАТО и ООН – Белый дом". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Митинги в США против Трампа. Фото: AFP

В США индейцы вышли на митинг против указа Трампа по нефтепроводу

Сегодня, 03:36

Пезидент США разморозил строительство нефтепровода через земли индейцев

Мир

Трамп встретился только с главами «Большой детройтской тройки». Фото: autorambler.ru

Трамп встретился с главами Ford, GM и Fiat Chrylser

Вчера, 23:32

Основной темой встречи стало обсуждение мер, которые позволили бы автопроизводителям не переносить свои сборочные площадки в другие страны и открывать новые заводы в США

Мир

Ильдефонсо Гуахардо. Фото: svopi.ru

Мексика жестко ответила на инициативу Трампа по североамериканской ЗСТ

Вчера, 17:46

По словам Ильдефонсо Гуахардо, для Мехико нет какого-либо смысла идти на новые уступки США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Последнее решение Трампа радует и одновременно пугает Китай - Washington post

Вчера, 17:30

Пекин боится, что вслед за отказом от Транстихоокеанского партнерства новый президент начнет выполнять и другие предвыборные обещания

Общество

Художница пошутила над Трампом. Фото: AFP

Тверк от Трампа: художница нарисовала на носу танцующего президента США

Вчера, 16:46

Он "танцевал" в синем пиджаке, черных ботинках и трусах, разрисованных в цветах американского флага

Мир

Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Трамп пояснил, почему Клинтон его опередила почти на 3 млн голосов избирателей

Вчера, 16:05

По его словам, в его проигрыше по числу голосов избирателей виноваты от трех до пяти миллионов "нелегальных голосов"

Экономика

Германия не пострадает от выхода США из ТТП. Фото: zn.ua

В Германии порадовались громкому решению Трампа

Вчера, 13:30

Вице-канцлер ФРГ считает, что экономика США не выдержит конкуренции - в отличие от экономики Германии

Мир

Трамп с сыном. Фото: People

За шутки о Трампах начинают наказывать: сценаристку NBC отстранили за твит о его сыне

Вчера, 09:54

Кэти Рич опубликовала у себя в Twitter неудачную шутку о Бэрроне Трампе и вскоре убрала этот твит, но этого было достаточно для массовой волны критики в ее адрес

Экономика

Трамп вывел США из ТТП. Фото: AFP

Трамп подписал приказ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Вчера, 08:44

Переговоры о международном соглашении велись в течение пяти лет

Мир

Далай-лама. Фото из открытых источников

Далай-лама надеется на союз Трампа и Путина

Вчера, 07:30

Тибетский духовный лидер подчеркнул, что мир нуждается в лидерах, которые способны сочувствовать

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования