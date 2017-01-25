Трамп недоволен НАТО и ООН – Белый дом

Президент США не считает Альянс в нынешнем состоянии способным эффективно выполнять свою роль

Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге 24 января, что президент США Дональд Трамп не удовлетворен соотношением вклада своей страны в международные организации, в частности в НАТО и в ООН, c итоговым результатом, передает РИА Новости.

Журналисты попросили Спайсера прокомментировать телефонный разговор между новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, напомнив, что Трамп называл альянс в его нынешнем виде "пережитком прошлого".

"США осуществляют вклад в НАТО, в ООН и другие подобные организации. Но я думаю, президент не удовлетворен тем, что он видит при сопоставлении этого вклада с результатом на выходе", – отметил пресс-секретарь Белого дома.

Спайсер уверен, что у Мэттиса и других представителей администрации есть идеи по поводу того, как реформировать и сделать более эффективными такие структуры, как НАТО.

Он подчеркнул, что Трамп не считает альянс в нынешнем состоянии способным эффективно выполнять свою роль.

Ранее Трамп заявил, что ООН имеет огромный потенциал, но в настоящее время является лишь местом, где можно "приятно провести время".