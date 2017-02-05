Трамп о Путине: Есть много убийц

По словам президента США, он будет ценить любое сотрудничество с Россией в борьбе с террористами ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает президента России Владимира Путина, хотя и не опроверг мнение, что он является убийцей.

В интервью телеканалу Fox News на вопрос, уважает ли он Путина, президент США сказал: "Я уважаю его, но я уважаю многих людей. Это не значит, что я смогу с ним поладить".

По словам президента США, он будет ценить любое сотрудничество с Россией в борьбе с террористами ИГИЛ. Он также сказал, что лучше найти общий язык с бывшим врагом эры Холодной Войны, чем не найти.

На возражение журналиста, что Путин является убийцей Трамп ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. А вы думаете, наша страна такая невинная?".