Трамп о Путине: Есть много убийц

Сегодня, 12:29

По словам президента США, он будет ценить любое сотрудничество с Россией в борьбе с террористами ИГИЛ

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает президента России Владимира Путина, хотя и не опроверг мнение, что он является убийцей.

В интервью телеканалу Fox News на вопрос, уважает ли он Путина, президент США сказал: "Я уважаю его, но я уважаю многих людей. Это не значит, что я смогу с ним поладить".

По словам президента США, он будет ценить любое сотрудничество с Россией в борьбе с террористами ИГИЛ. Он также сказал, что лучше найти общий язык с бывшим врагом эры Холодной Войны, чем не найти.

На возражение журналиста, что Путин является убийцей Трамп ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. А вы думаете, наша страна такая невинная?".
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Украинская правда

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