Трамп обсудил с Эрдоганом будущую судьбу Асада

Сегодня, 09:18

В распространенном Белым домом пресс-релизе отмечается, что телефонный разговор Трампа и Эрдогана состоялся в понедельник

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на конституционном референдуме и поблагодарил турецкого лидера за поддержку американских ударов по авиабазе в Сирии, сообщает Белый дом.

В распространенном Белым домом пресс-релизе отмечается, что телефонный разговор Трампа и Эрдогана состоялся в понедельник.

Трамп "поздравил его с недавней победой на референдуме и обсудил действия США в ответ на использование сирийским режимом химоружия 4 апреля", отмечается в документе.

"Президент Трамп поблагодарил президента Эрдогана за поддержку этих действий США, и лидеры согласились с необходимостью приведения к ответственности президента Сирии Башара Асада", – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, как сообщил Белый дом, лидеры обсудили вопросы борьбы с ИГИЛ и необходимость сотрудничества в противодействии всем группам, которые используют террористические методы для достижения своих целей.

Напомним, глава избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными. По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию Турции высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против – 48,59% (23 млн 777 тыс. 14). Явка на референдуме составила 86%. При этом жители трех крупнейших городов Турции – Стамбула, Анкары и Измира – голосовали против поправок.

Результат референдума граждане Турции как приветствовали, так и протестовали против него. Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37% бюллетеней.
Сирия, США, Турция, трамп, асад, эрдоган

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Источник:

Интерфакс-Украина

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