Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать третью мировую войну

Президент США Дональд Трампа обвинил двух сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэм в попытках развязать третью мировую войну. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма — заблуждение, они прискорбно неубедительны в вопросах иммиграции", — написал Трамп. По его словам, "вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну" этим сенаторам следует сосредоточиться на борьбе с международной террористической группировкой "Исламское государство", обратить "внимание на нелегальную иммиграцию и безопасность на границах".

Ранее Маккейн и Грэм опубликовали заявление, в котором раскритиковали указ президента Трампа об ужесточении иммиграционной политики. По их мнению, распоряжение президента "не было проверено должным образом", поскольку не обсуждался с Госдепартаментом, министерствами обороны и юстиции, передает ABC News. "Мы опасаемся, что указ будет способствовать обострению террористической угрозы, чем укреплению безопасности США", — заявили сенаторы.

Действие указа президента США, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет об Иране, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане. Из-за распоряжения с некоторых рейсов, вылетавших в США, были сняты граждане государств, попавших в список, несмотря на то, что у них имелись американские визы.

Трамп, комментируя свое решение, заявил, что его мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности.