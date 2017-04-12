Президент США Дональд Трамп поздравил граждан Черногории со вступлением в НАТО, он отметил их стойкость и приверженность демократическим ценностям

11 апреля президент США Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО, сообщается на сайте Белого дома, – передает "Гордон". "Соединенные Штаты будут работать над дальнейшим укреплением наших и без того крепких отношений с Черногорией и с нетерпением ждут возможности официально поприветствовать страну в качестве 29-го члена Североатлантического союза", – отметили в Белом доме.

В сообщении говорится, что Трамп поздравил граждан Черногории со вступлением в НАТО, он отметил их стойкость и приверженность демократическим ценностям.

О решении американского президента стало известно в тот же день, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон полетел на переговоры в Москву.

Напомним, 19 мая 2016 года главы министерств иностранных дел стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс, и страна получила статус наблюдателя на заседаниях организации. Полноценным членом Североатлантического альянса Черногория станет после одобрения протокола парламентами всех 28 государств – членов НАТО.

Единственной страной НАТО, которая должна одобрить соглашение, остается Испания.