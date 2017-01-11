Трамп опровергает какие-либо связи с Москвой: "ни сделок, ни кредитов, вообще ничего"
По словам избранного президента США, Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких связей с Россией. Об этом написал Twitter.
"Россия никогда не пыталась оказать на меня влияние. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" – написал он.
Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA – NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.
Информация была представлена в небольшой записке на две страницы, прикрепленной к отчету о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Дональд Трамп назвал эти сообщения тотальной политической охотой на ведьм.
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