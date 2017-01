Трамп опровергает какие-либо связи с Москвой: "ни сделок, ни кредитов, вообще ничего"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких связей с Россией. Об этом написал Twitter.

"Россия никогда не пыталась оказать на меня влияние. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" – написал он.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA – NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!