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Трамп опровергает какие-либо связи с Москвой: "ни сделок, ни кредитов, вообще ничего" http://www.segodnya.ua/img/article/7872/74_main.1484140207.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/74_tn.1484140207.jpg Мир По словам избранного президента США, Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние

Трамп опровергает какие-либо связи с Москвой: "ни сделок, ни кредитов, вообще ничего"

Сегодня, 15:06

По словам избранного президента США, Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких связей с Россией. Об этом написал Twitter.

"Россия никогда не пыталась оказать на меня влияние. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" – написал он.

Ранее сообщалось, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Информация была представлена в небольшой записке на две страницы, прикрепленной к отчету о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Дональд Трамп назвал эти сообщения тотальной политической охотой на ведьм.
россия, США, разведка, трамп, компромат

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"Сегодня"

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