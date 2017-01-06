Трамп отказался от первоначальных планов по строительству стены на границе с Мексикой – CNN

Предполагалось, что именно Мексика профинансирует строительство, однако теперь Трамп планирует взять деньги из американского бюджета

Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи строительства стены на южной границе США за счет Мексики. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, после долгих консультаций с лидерами Республиканской партии Трамп решил обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать строительство пограничной стены за счет американского бюджета. Это может произойти уже в апреле.

Конгрессмен-республиканец от Луизианы Стив Скалис заявил в четверг: "Мы хотим, чтобы президент Трамп имел все инструменты, которые ему нужны, чтобы построить стену".

В команде Трампа апеллируют к принятому в 2006 году во время правления президента Джорджа Буша закону, который предусматривает строительство защитной стены на границе с Мексикой. Ее протяженность должна была составить 700 миль. Тогда этот проект не был реализован из-за отсутствия необходимых средств. Вступив в предвыборную гонку, Дональд Трамп неоднократно обещал построить стену между Мексикой и США. Предполагалось, что именно Мексика профинансирует строительство. Однако ранее мексиканский президент дал понять, что в Мехико не заинтересованы в финансировании проекта.

Конгрессмен-республиканец от Индианы Люк Мессер сказал в четверг: "Это большие деньги, но это вопрос приоритетов." Он отметил, что по подсчетам прошлого года строительство может обойтись примерно в 10 млрд долларов. "Демократы могут оказаться в выгодном положении и блокировать работу правительства, чтобы остановить строительство стены или барьера, или забора", – добавил Мессер.

Ранее сообщалось, что Трамп устроил масштабную "зачистку" дипломатического корпуса.