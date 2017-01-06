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Трамп отказался от первоначальных планов по строительству стены на границе с Мексикой – CNN http://www.segodnya.ua/img/article/7859/92_main.1483703673.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/92_tn.1483703673.jpg Мир Предполагалось, что именно Мексика профинансирует строительство, однако теперь Трамп планирует взять деньги из американского бюджета

Трамп отказался от первоначальных планов по строительству стены на границе с Мексикой – CNN

Сегодня, 13:52

Предполагалось, что именно Мексика профинансирует строительство, однако теперь Трамп планирует взять деньги из американского бюджета

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи строительства стены на южной границе США за счет Мексики. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, после долгих консультаций с лидерами Республиканской партии Трамп решил обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать строительство пограничной стены за счет американского бюджета. Это может произойти уже в апреле.

Конгрессмен-республиканец от Луизианы Стив Скалис заявил в четверг: "Мы хотим, чтобы президент Трамп имел все инструменты, которые ему нужны, чтобы построить стену".

В команде Трампа апеллируют к принятому в 2006 году во время правления президента Джорджа Буша закону, который предусматривает строительство защитной стены на границе с Мексикой. Ее протяженность должна была составить 700 миль. Тогда этот проект не был реализован из-за отсутствия необходимых средств. Вступив в предвыборную гонку, Дональд Трамп неоднократно обещал построить стену между Мексикой и США. Предполагалось, что именно Мексика профинансирует строительство. Однако ранее мексиканский президент дал понять, что в Мехико не заинтересованы в финансировании проекта.

Конгрессмен-республиканец от Индианы Люк Мессер сказал в четверг: "Это большие деньги, но это вопрос приоритетов." Он отметил, что по подсчетам прошлого года строительство может обойтись примерно в 10 млрд долларов. "Демократы могут оказаться в выгодном положении и блокировать работу правительства, чтобы остановить строительство стены или барьера, или забора", – добавил Мессер.

Ранее сообщалось, что Трамп устроил масштабную "зачистку" дипломатического корпуса.
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Источник:

РБК-Украина

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