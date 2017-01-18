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Трамп ответил на бойкот конгрессменами его инаугурации: верните билеты http://www.segodnya.ua/img/article/7892/66_main.1484725745.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/66_tn.1484725745.jpg Мир По словам избранного президента США, его команде нужны дополнительные места на церемонии

Трамп ответил на бойкот конгрессменами его инаугурации: верните билеты

Сегодня, 09:45

По словам избранного президента США, его команде нужны дополнительные места на церемонии

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что те люди, которые были приглашены на церемонию инаугурации, но не будут там присутствовать, должны вернуть свои билеты. Об этом сообщает Foxnews.

"Что касается людей, которые не собираются прийти, то поскольку нам очень нужны места, надеюсь, они вернут мне свои билеты", – сказал Трамп.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

Ранее сообщалось, что более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис для многих американцев стал героем.
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Источник:

Украинская правда

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