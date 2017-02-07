Трамп ответил на обвинения в слишком благосклонном отношении к РФ

Сегодня, 15:14

Он заявил, что не знает президента РФ Владимира Путина, и у него нет дел в России

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил американскую прессу в пристрастном отношении к его администрации, в том числе в несправедливых упреках по поводу чересчур благосклонного отношения к России.

"Я не знаю (президента РФ Владимира) Путина, у меня нет дел в России, а те, кто меня ненавидит, сходят с ума", – заявил Трамп.

По его словам, бывший президент Барак Обама в то же время "мог заключить сделку с Ираном – террористическим государством номер один, – и ничего!"

С момента избрания на пост президента США Трамп уже не в первый раз обрушивается с жесткой критикой на американских журналистов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия может не контролировать самопровозглашенные так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики". По словам Трампа, о ситуации на Донбассе известно слишком мало, поэтому он намерен более тщательно разобраться в этой ситуации. "Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", – заявил Трамп в интервью Fox News.
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ИТАР-ТАСС

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