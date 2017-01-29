Трамп подписал "исторический" указ о запрете лоббирования в США

Сегодня, 02:16

Чиновникам лоббирование запрещено пожизненно

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Дональд Трамп подписал указ о запрете чиновникам лоббировать в США интересы иностранных правительств и ввел пятилетний запрет на другие виды лоббирования. Об этом сообщает УНИАН  со ссылкой на АР. Представители администрации уже охарактеризовали этот указ как исторический.

В то же время отмечается, что пока непонятно, как реализовать его требования. Трамп заявил, что люди, которые хотят помочь ему в его попытке "снова сделать Америку Великой" должны сфокусироваться на том, что они могут сделать для американского народа, а не на прибыли, которую они смогут извлечь из торговли своим влиянием после службы в правительстве.

Напомним, ранее в Администрации Петра Порошенко сообщили, что для лоббирования своих интересов в США Украина привлекла компанию BGR Group, однако ее услуги оплачиваются за поддержки доноров, а не из госбюджета.
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