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Трамп подписал первые указы http://www.segodnya.ua/img/article/7903/46_main.1484939632.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/46_tn.1484939632.jpg Мир После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения

Трамп подписал первые указы

Сегодня, 21:08

После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности.

Церемонию подписания транслировали американские телеканалы. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.

Судя по телевизионной картинке, было подписано много документов.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в частности, был подписан документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США.

Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.

После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.
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Источник:

РИА Новости

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