Трамп подписал первые указы
После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения
Президент США Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности.
Церемонию подписания транслировали американские телеканалы. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.
Судя по телевизионной картинке, было подписано много документов.
После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.
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