Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского экономического партнерства (ТТП).

"То, что мы сейчас сделали – большое дело для американских рабочих", – заявил он после подписания документа.

Этот шаг является формальностью, поскольку соглашение не было ратифицировано американским сенатом.

21 ноября прошлого года Трамп назвал ТТП "потенциальной катастрофой" для Соединенных Штатов.

"Вместо этого мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в США", — заявил он.

В середине ноября администрация бывшего главы государства Барака Обамы приняла решение пока не обсуждать в Конгрессе ТТП, передав этот вопрос команде Дональда Трампа.

Статуты ТТП предусматривают, что договор вступит в силу только в том случае, если в нем будут участвовать США.

Соглашение о зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовившееся под руководством Вашингтона в течение нескольких лет, было подписано 12 странами: Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, США, Чили и Японией.