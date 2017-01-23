Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства http://www.segodnya.ua/img/article/7910/28_main.1485192575.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/28_tn.1485192575.jpg Мир Президент Америки  начал выполнять обещание, данное в ходе предвыборной кампании

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Сегодня, 19:26

Президент Америки  начал выполнять обещание, данное в ходе предвыборной кампании

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского экономического партнерства (ТТП).

"То, что мы сейчас сделали – большое дело для американских рабочих", – заявил он после подписания документа.

Этот шаг является формальностью, поскольку соглашение не было ратифицировано американским сенатом.

21 ноября прошлого года Трамп назвал ТТП "потенциальной катастрофой" для Соединенных Штатов.

"Вместо этого мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в США", — заявил он.

В середине ноября администрация бывшего главы государства Барака Обамы приняла решение пока не обсуждать в Конгрессе ТТП, передав этот вопрос команде Дональда Трампа.

Статуты ТТП предусматривают, что договор вступит в силу только в том случае, если в нем будут участвовать США.

Соглашение о зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовившееся под руководством Вашингтона в течение нескольких лет, было подписано 12 странами: Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, США, Чили и Японией.
США, указ, договор, трамп, решение, рабочие места, дональд трамп, президент США, ТТП

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Lenta.ru, Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пообещал подать в суд на женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах

22 Октября 2016, 22:32

Кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал обвинения против него "тотальной фабрикацией"

Мир

Трамп. Фото: AFP

Трамп начал оправдываться за свои заявления

12 Августа 2016, 17:35

Обвинение в адрес Обамы было сарказмом, отмечает он

Мир

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: AFP

Трамп и Обама встретятся в Белом доме

10 Ноября 2016, 09:03

Нынешний президент рассчитывает на конструктив в процессе передаче дел

Мир

Владимир Путин. Фото: EPA

Путин рассказал, удастся ли России найти общий язык с Трампом

4 Декабря 2016, 12:06

Трамп достаточно быстро осознает новый уровень ответственности, уверен президент РФ 

Віталій Квітка

"Страсті" довкола мільярдера Трампа, або Чим Трампоманія може закінчитися для України?

11 Ноября 2016, 03:46

Мир

Райнс Прибэс. Фото: npr.org

Кибератаки России на США: У Трампа сделали неожиданное заявление

8 Января, 17:06

Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили руководители разведслужб, которая была посвящена хакерским атакам на политические институты в США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.