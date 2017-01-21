Трамп подписал указ по здравоохранению и регулированию

Трамп и его Республиканская партия намерены как можно скорее отменить проведенную Обамой реформу

Президент США Дональд Трамп подписал указ по здравоохранению, который предписывает учреждениям "снизить регулирование" в ожидании отмены реформы, введенной шесть лет назад, сообщает агентство Рейтер.

Также Белый дом в ближайшее время разошлет меморандум министерствам с целью заморозить дальнейшее введение новых правил по регулированию экономики, в соответствии с предвыборными обещаниями Трампа.

Трамп и его Республиканская партия намерены как можно скорее отменить проведенную уходящим президентом Бараком Обамой реформу, этот вопрос крайне политизирован для обеих партий.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Лечение Обамы" (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией.



